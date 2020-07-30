Веры нет, живем надеждой: что происходит в Гагрском районе

Пандемия коронавируса в 2020 году лишила Гагрский район основного источника прибыли, ведь поступления в бюджет шли за счет туризма. Граница с Россией закрыта, курортный сезон так и не начался.

О том, как выживали жители Гагрского район четыре месяца ограничений, введенных из-за коронавируса, как пандемия сказалась на их финансовом состоянии и в кого они потеряли веру, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Надежда умирает последней

- У людей денег нет, скоро голодать будем.

- Пенсии задерживают, до середины августа точно нечего ждать.

- Когда будут отдыхающие? Откройте границу!

Одновременно доносятся голоса из глубины Гагрского рынка. Это место, пожалуй, самое оживленное в городе. На пляже или в парке Ольденбургского практически ни души.

У входа на рынок между двумя закрытыми магазинами, прямо на земле выставила свою продукцию 75-летняя жительница Гагры, которая представилась тетей Зоей.

Сначала тетя Зоя неохотно отвечает на вопросы. Но затем, махнув рукой, начинает рассказывать о себе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ситуация на Гагрском рынке

"Ой, моя хорошая, чем мы занимаемся? Сложно назвать это деятельностью. Те, кто имеет свои земли, они действительно выращивают овощи и фрукты, имеют копейку. Я же более 15 лет работала в пансионате "Энергетик". А теперь вот вышла сюда. У меня как такового своего места нет. Меня пожалели и на рынке разрешили торговать, вот я и прихожу сюда с товаром", – отмечает она.

Товар у тети Зои разнообразный - и вещи, и предметы быта. Здесь есть и новые, и б/у. Выручка небольшая. В дни хорошей торговли – 50-100 рублей. Но бывает и такое, что пожилая женщина одну-две недели уходит домой "без почина".

"Но сижу с надеждой. Как говорится, надежда умирает последней", – поясняет Зоя.

По ее словам, жителям Гагры очень тяжело без российских отдыхающих – район курортный, и каждый второй задействован в туристической сфере.

"Ну, мы же курортный город. Мы ждем сезон, как мать родную. Населению, моя золотая, очень тяжело. Обещали 15 июля открыть границу, потом 21-го, потом 28-го. Сейчас живем надеждой, что в августе хоть откроют. В этом году всем очень тяжело. А скоро в школу. Какие средства нужно иметь, чтобы ребенка в школу собрать? – разводит руками Зоя. – Хорошо, если одного ребенка только нужно собирать в школу. Спасибо Путину, что дает пенсию. Российскую пенсию получают восемь тысяч. Абхазскую – 500 рублей. Вот так выживаем".

© Sputnik / Томас Тхайцук Ситуация на Гагрском рынке

У входа в овощной и фруктовый отдел черноволосая женщина лет сорока окликает журналистов:

- Когда откроется граница? Что там говорят?

- Мы не знаем. А вы ждете туристов?

- Ждем, хотим отдыхающих, но где их взять? Без отдыхающих, без русских очень плохо. Нужны отдыхающие. Сейчас как-то выживаем, торгуем по чуть-чуть. Местные покупают по чуть-чуть, покушать же все равно что-то надо, – отвечает она.

В овощном и фруктовом отделе в основном торгуют сельчане, которые привозят на рынок свою продукцию.

Торговка, которая предпочла не называть своего имени, в "дружеском разговоре" рассказала, как она выживает на протяжении четырех месяцев. По ее словам, ее семья выращивает овощи и фрукты и реализует на рынке. Каждый день она в восемь утра приезжает на Гагрский рынок и под солнцем торгует до обеда. Как признается женщина, это нелегкий труд, нередко случаются и солнечные удары.

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"А что делать, скажи? Сама видишь, как живем. Мы одно выращиваем и продаем – другое покупаем. Тяжело людям, очень тяжело. Я не знаю, что будет через несколько месяцев. Зима кошмаром уже кажется. Но человек живет надеждой. Вера, надежда и любовь", – отмечает она.

На вопрос, надеется ли она на открытие границы, торговка отрицательно качает головой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ситуация на Гагрском рынке

"Знаете, народ не верит, если честно. Столько растянули открытие границы, что уже никакой веры нет. Но надеемся, что когда-нибудь образумятся и откроют границу. Вирус-вирус. Тут по-всякому говорят. Кто-то говорит, что лучше открыть границу, кто-то против этого. Я лично никогда не верила. Это дуристика какая-то", – добавляет она.

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Марина из Ткуарчала ежегодно отправляется в Гагру на заработки, так как в ее родном городе нет работы. Здесь она снимает квартиру. Марина жалуется, что в этом году ее семья "в плачевном состоянии".

© Sputnik / Томас Тхайцук Марина из Ткуарчала

"Я из Ткуарчала приехала, чтобы здесь заработать. Там, в Ткуарчале, как всем известно, делать нечего, жизни нет. Здесь снимаю квартиру и летом работаю, – поясняет она. – Но в этом году торговли нет, людей нет. Что делать – не знаю. Мы рассчитывали на туристический сезон. За три месяца зарабатывали запасы на год. Сейчас мы покупаем товар и выбрасываем, потому что покупателей нет. Местные особо ничего не покупают, у людей денег нет, пенсию задерживают. Чаще всего в долг просят".

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Ее соседка Рузанна добавляет, что "без отдыхающих нет жизни", и если уж выбирать, то "лучше умереть от коронавируса, чем от голода".

"За четыре месяца жизнь наша изменилась в худшую сторону. Мы в ужасном положении. Муж погиб на войне, работаю только я. У меня сын и невестка больные, внуки есть. В этом сезоне торговля не идет. Не могу обеспечивать семью, не получается. На пропитание заработать не можем. Пенсию задерживают, да и на одну пенсию содержать восемь человек невозможно. Без отдыхающих нам не жить. Вот мой конкретный ответ. Если граница не откроется, то будем голодать. Или пускай правительство обеспечивает людей. Лучше от голода умереть или от болезни, пускай они решают", – отмечает Рузанна.

У выхода из рынка нас догоняет мужчина.

"Как вы думаете, когда человек приезжает в страну, на что он обращает внимание? На медицину. Как мы можем принимать туристов, если у нас нет нормальной медицины? Кто нас будет лечить?" – шепотом задает он вопрос и проходит дальше.

Коронавирус довел

В Гагрском районе более 50 гостиниц и пансионатов, которые каждый год открывали двери туристам. Как отмечают в отделе туризма администрации района, сегодня ни один дом отдыха не работает. На местных жителей никто не ориентируется.

Сами представители гостиничного бизнеса неохотно разговаривают с журналистами. Представитель одного крупного пансионата в Гагре, который предпочел не называть свое имя, отмечает, что гостиничный бизнес в условиях закрытых границ задыхается. И в первую очередь это сказывается на обычных гражданах.

© Sputnik / Томас Тхайцук В самый разгар туристического сезона пляжи Гагры пустуют

"Ужас, что происходит, люди уже на митинги выходят. Обычно в сезон в пансионате работают до 200 работников. Это, считайте, 200 семей. Таких пять-шесть объектов - и уже работой обеспечена половина Гагры. Всем нам сейчас приходится очень сложно. Наш объект даже при консервации должен обслуживаться. Без 30-40 работников объект разрушится. Надо постоянно следить за канализацией, водопроводом, насосами", – отмечает он.

Нелегко приходится и владельцам объектов общепита. Алиса Аветисян в этом году решила арендовать кафе. Договоренность с хозяином была еще зимой до распространения коронавирусной инфекции.

Кафе Алиса решилась открыть только в середине лета. На туристов она уже не рассчитывает. Надеется на местных клиентов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сегодня в Гагре не работает ни один дом отдыха

"Мы долго не могли решиться, открывать или нет в связи с ситуацией с коронавирусом. В итоге мы решились уже только к середине лета. 10 июля мы открылись в тестовом режиме. Уже недели две работаем в полном режиме. На отдыхающих не рассчитываем, даже не рассчитываем, что граница откроется. Надеемся на наших местных. Тут есть обустроенный пляж, где можно позагорать, кафе, где можно послушать музыку и поесть", – отмечает она.

Однако и местных клиентов мало. Бывают дни, когда в кафе никто не приходит. Алиса Аветисян признается, что уже пожалела, что взяла объект в аренду.

"Вчера, например, никого не было. На выходных есть народ. Сегодня с утра несколько пар с детьми пришли. Конечно, не сравнить этот год с предыдущими. Честно говоря, уже пожалели, что взяли аренду. Но благо, хозяин кафе пошел на уступки, чтобы мы в минус не ушли. Все все понимают. Иначе мы не смогли бы выкрутиться. Персонал кафе небольшой. Один повар, одна официантка, бармен и охранник. Больше взять не можем. Надо платить зарплаты", – поясняет Аветисян.

Алиса Аветисян отмечает, что без туристического сезона жителям района будет очень сложно выживать. Многие ее знакомые уже в магазинах берут продукты в долг.

"Сейчас уже два месяца лета прошло. Коронавирус очень плохо отразился на жителях района. Все в шоке. Поначалу не понимали, насколько это все скажется на них. Сейчас уже все понимаем, что большой экономический урон нанесла пандемия. Гагра в основном держится на туризме. Все надеялись на сезон. Народ, конечно, в шоке. И больше всех, кажется, Пицунде и Гагре нужно, чтобы границу открыли. Люди уже просят в долг продукты. Просят в долг такие люди, о которых никогда не подумала бы, что они нуждаются. Но коронавирус довел всех. Сейчас многие магазины закрываются, потому им не выгодно работать, все в долг хотят. Ситуация на самом деле серьезная", – добавляет она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гостиничный бизнес в условиях закрытой границы задыхается

Ограничения на пересечение туристами границы с Россией продлены до 4 августа распоряжением президента Абхазии Асланом Бжания. По состоянию на 29 июля, по данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 71 человек.