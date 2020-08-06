За спиной "Аллигатора": десант ЮВО уничтожил пехоту "врага" на побережье Абхазии

Десант прикрыл основные силы соединения, не допустив высадку на побережье пехоты условного противника.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Тактический десант российской военной базы ЮВО в Абхазии высадился на полигон Нагвалоу для обороны побережья от морской пехоты "противника". Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие заняли позиции на побережье, прорвали оборонительные позиции "противника". После десантники организовали огневые засады против диверсионных разведывательных групп.

Поддержку с воздуха подразделению оказывали боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

Совместные тактические учения проводятся на различных участках черноморского побережья. В общей сложности в учении приняли участие около одной тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано более 200 единиц военной техники.

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