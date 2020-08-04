Разбомбили из "Акаций": артиллеристы ЮВО провели учения в горах Абхазии

Артиллеристы российской базы совершенствовали навыки по расчету координат целей, а также взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии уничтожили колонну бронетехники условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" и 152-мм гаубиц "Акация" на полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности, сообщает пресс-служба ЮВО.

"По замыслу учения расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили на удалении более 10 километров механизированную колонну условного противника и передали координаты целей на командный пункт соединения. Для их уничтожения были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы "Акация". Расчеты РСЗО "Град" завершили уничтожение сил условного противника", - говорится в сообщении.

Расчеты артиллеристских гаубиц выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций. В мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано 70 единиц техники.

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