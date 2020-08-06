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В России за сутки выявлено 5 267 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Алексей Майшев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (774)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200806/1030697012/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-5-267-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 871 894 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 26,2% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 116 летальных исходов, полностью выздоровел 7 331 человек. За весь период установлено 14 606 летальных исходов, выздоровело 676 357 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (774)


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