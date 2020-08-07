Генштаб ВС России назвал условия применения ядерного оружия

Прекращение действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может поставить мир на грань ядерной катастрофы, считают в Минобороны России.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Любая ракетная атака по территории России станет поводом использования в ответ ядерного потенциала РФ, это следует из подготовленной Генштабом Вооруженных сил статьи "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", которую опубликовала газета "Красная звезда".

Установить заведомо, о какой ракете идет речь, о ядерной или нет, невозможно, поэтому любая ракета, направленная в сторону России, будет позиционироваться как ядерная, отмечается в статье.

Военное руководство России тут же получит информацию о запуске и определит масштаб ответных действий.

Минобороны Российской Федерации поясняет, что условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, а также об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.

Россия обозначила "красные линии", которые никому не нужно переступать, если потенциальный противник на это решится, "ответ будет сокрушительным", говорится в материале.

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