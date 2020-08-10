Стало известно, где находится Семен Пегов

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Корреспондент RT Константин Придыбайло выяснил, что Семена Пегова после задержания в Минске держат в Центре изоляции правонарушителей.
Военный корреспондент Александр Коц ранее опубликовал в своем Telegram-канале кадры задержания Пегова.
На действие белорусских властей отреагировала главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Она призвала власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко освободить задержанных журналистов. В частности, она потребовала немедленно отпустить Семена Пегова.
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