Стало известно, где находится Семен Пегов

О задержании журналиста Семена Пегова во время протестов в Минске 9 августа сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Корреспондент RT Константин Придыбайло выяснил, что Семена Пегова после задержания в Минске держат в Центре изоляции правонарушителей.

Военный корреспондент Александр Коц ранее опубликовал в своем Telegram-канале кадры задержания Пегова.

На действие белорусских властей отреагировала главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Она призвала власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко освободить задержанных журналистов. В частности, она потребовала немедленно отпустить Семена Пегова.

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