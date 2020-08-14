На границе Абхазии с Россией задержан мужчина, разыскиваемый за мошенничество

Более 60 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках, были задержаны в 2020 году в пунктах пропуска через государственную границу.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Гражданина России, находившегося в федеральном розыске за мошенничество, задержали на границе Абхазии и России, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина, 1983 года рождения, следовал из Абхазии в Россию, когда его остановили на пропускном пункте "Адлер".

Задержанного передали инициатору розыска для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

В июне сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали двух граждан РФ, находящихся в розыске.

Отмечается, что в 2020 году в пунктах пропуска через абхазо-российскую границу Пограничным управлением было выявлено 60 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.