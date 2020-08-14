Компактный "Полоз": в России создали новый пистолет

Новый компактный пистолет разработан для сотрудников Министерства внутренних дел России и Росгвардии, которых не устраивал пистолет Макарова ни по мощности, ни по боезапасу.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Новый самозарядный компактный пистолет "Полоз" создан Центральным институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех"), сообщается на сайте "Ростеха".

"Полоз" стреляет на дальность до 50 метров и сохраняет работоспособность при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.

Вместительность магазина 15-18 патронов, для нового оружия применяются 9х19-миллиметровые пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) и патроны 9х19 с пулей со стальным сердечником.

Новый пистолет отслужит не менее десяти тысяч выстрелов.

"Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб", – сказал генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков.

Широкой общественности пистолет покажут на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

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