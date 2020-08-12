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"Танковый биатлон" и не только: команда из Абхазии примет участие в Армейских играх

© Foto / Пресс-служба Минобороны РА
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Sputnik Абхазия
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Международные Армейские игры - 2020 будут проходить с 23 августа по 5 сентября в России. В Играх примут участие 250 команд общей численностью шесть тысяч человек.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Команда Абхазии и представители Минобороны республики отправились в Москву для участия в VI Армейских международных играх – 2020, сообщает пресс-служба Минобороны Абхазии.

Команда от Министерства обороны Республики Абхазия примет участие в конкурсах "Танковый биатлон", "Мастер-оружейник", "Полевая кухня", а также представит страну на фестивале национальных культур "Дружба без границ" в рамках культурно-художественного сопровождения Игр.

Абхазская команда и представители Минобороны отправились в столицу России из аэропорта "Сухум". Министр обороны  Владимир Ануа, провожая команду, отметил особую значимость участия абхазских военнослужащих в Армейских международных играх.

© Видео Sputnik/ Минобороны РФ
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"Мы надеемся, что вы на должном уровне, достойно представите Вооруженные силы, нашу страну в Армейских международных играх", – отметил он.

Армейские международные игры будут проходить с 23 августа по 5 сентября. Церемония открытия состоится 23 августа на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Московской области.

За пять лет в играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран. В этом году Министерством обороны Российской Федерации приглашены для участия в Армейских международных играх 2020 года военные из 90 государств, в том числе стран НАТО.

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