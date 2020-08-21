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Девятилетнего ребенка пытались незаконно вывезти из России в Абхазию

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Несовершеннолетнего гражданина России пытались скрыть от пограничного контроля между рядами сидений автомобиля, укрыв пледом.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы несовершеннолетним гражданином России, сообщает пресс-служба ведомства. 

Ребенка, 2011 года рождения, обнаружили в ходе осмотра легкового автомобиля "Пежо" на автомобильной составляющей пункта пропуска "Адлер". Машина следовала из России в Абхазию, между вторым и третьим сидений под пледом скрывался несовершеннолетний.

Водитель "Пежо", гражданка России, оказалась матерью мальчика и объяснила причину укрытия от пограничного контроля желанием вывезти ребенка в Абхазию без документов на право пересечения государственной границы.

Отмечается, что в действиях гражданки усматривается оказание пособничества в незаконном пересечении государственной границы.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Для выезда несовершеннолетнего гражданина России за пределы страны в сопровождении одного  из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей не требуется согласие на выезд второго родителя.

В случае если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из названных лиц на выезд с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить.

Для выезда из Российской Федерации в Республику Абхазия для детей в возрасте до 14 лет в качестве документа на право пересечения государственной границы предусмотрено свидетельство о рождении.

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