В горах и на побережье: военная полиция ЮВО в Абхазии захватила "диверсантов"

К специальным учениям было привлечено более одной тысячи военнослужащих, а также задействовано 500 единиц специальной и военной техники.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Военнослужащие военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели специальные учения на общевойсковом горном полигоне Цабал и на дорогах республики вдоль береговой линии Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Подразделения военной полиции "Страж-2020" при взаимодействии с военнослужащими ВАИ российской военной базы сопроводили воинские колонны и выявили бандформирования условного противника.

В ходе проведения массовых мероприятий с участием военнослужащих сотрудники военной полиции обеспечили безопасность, произвели конвоирование нарушителей и охрану военных объектов.

Учения с подразделениями военной полиции ВС РФ проводились в период с 18 по 21 августа.

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