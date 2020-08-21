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В горах и на побережье: военная полиция ЮВО в Абхазии захватила "диверсантов"

© Foto / ПРЕСС - СЛУЖБА ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200821/1030797210/V-gorakh-i-na-poberezhe-voennaya-politsiya-YuVO-v-Abkhazii-zakhvatila-diversantov.html

К специальным учениям было привлечено более одной тысячи военнослужащих, а также задействовано 500 единиц специальной и военной техники.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Военнослужащие военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели специальные учения на общевойсковом горном полигоне Цабал и на дорогах республики вдоль береговой линии Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Подразделения военной полиции "Страж-2020" при взаимодействии с военнослужащими ВАИ российской военной базы сопроводили воинские колонны и выявили бандформирования условного противника.

В ходе проведения массовых мероприятий с участием военнослужащих сотрудники военной полиции обеспечили безопасность, произвели конвоирование нарушителей и охрану военных объектов.

Учения с подразделениями военной полиции ВС РФ проводились в период с 18 по 21 августа.

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