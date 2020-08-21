В горах и на побережье: военная полиция ЮВО в Абхазии захватила "диверсантов"

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Военнослужащие военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели специальные учения на общевойсковом горном полигоне Цабал и на дорогах республики вдоль береговой линии Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Подразделения военной полиции "Страж-2020" при взаимодействии с военнослужащими ВАИ российской военной базы сопроводили воинские колонны и выявили бандформирования условного противника.
В ходе проведения массовых мероприятий с участием военнослужащих сотрудники военной полиции обеспечили безопасность, произвели конвоирование нарушителей и охрану военных объектов.
Учения с подразделениями военной полиции ВС РФ проводились в период с 18 по 21 августа.
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