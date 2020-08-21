Эрдоган: Турция обнаружила природный газ в Черном море

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Наше судно Fatih обнаружило самый большой запас в Черном море, его примерный объем 320 миллиардов кубических метров", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
Как ранее писали СМИ, запуск добычи может занять от семи до десяти лет и потребует от двух до трех миллиардов долларов.
Читайте также:
-
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"