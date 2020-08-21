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Эрдоган: Турция обнаружила природный газ в Черном море

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200821/1030798764/Erdogan-Turtsiya-obnaruzhila-prirodnyy-gaz-v-Chernom-more.html

Турецкое буровое судно Fatih с конца июля работает в разведочной зоне "Tuna 1", которая располагается примерно в 100 морских милях на север от турецкого побережья Черного моря.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"Наше судно Fatih обнаружило самый большой запас в Черном море, его примерный объем 320 миллиардов кубических метров", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.

Как ранее писали СМИ, запуск добычи может занять от семи до десяти лет и потребует от двух до трех миллиардов долларов.

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