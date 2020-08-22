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Экспорт "Спутника V": когда можно будет закупать российскую вакцину от COVID-19

Пресс-служба АФК "Система"
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (791)
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Глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия ранее заявлял, что ведомство рассмотрит возможность приобретения российской вакцины от коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года, после наращивания объемов ее производства в России, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

"Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте – это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране", - сказал он.

Как отметил Мантуров, поставки начнутся в соответствии с ростом объемов производства вакцины в России. К тому же для принятия решения о начале экспорта вакцины, препарат должен пройти цикл апробаций.

"Кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи", – пояснил Мантуров.

© Sputnik
Цахнакия: Минздрав Абхазии рассмотрит вопрос приобретения вакцины "Спутник V"

Президент России Владимир Путин 11 августа рассказал, что РФ первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Спутник V".

На заседании с членами правительства президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что к нему поступают звонки с вопросами, будет ли Абхазия приобретать разработанную в России вакцину от COVID-19. Отвечая на его вопрос, министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия отметил, что ведомство обязательно рассмотрит возможность приобретения российской вакцины от коронавирусной инфекции. 

По словам Цахнакия, если решение о приобретении вакцины будет принято, то обязательной вакцинация не будет, только по желанию.

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована Министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке. Ее назвали назвали "Спутник V" по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (791)

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