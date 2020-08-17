Прорыв в науке: иммунолог из Израиля оценил российскую вакцину от COVID-19

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Российская вакцина от коронавирусной инфекции по эффективности может превосходить разработки других стран, при этом ее критика часто политизирована и связана с непониманием того, как работают российские ученые, рассказала в интервью РИА Новости иммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники Хадасса профессор Полина Степенская.

"Первое, что надо сказать российским ученым и российским медикам, это "браво!". Создание вакцины вызывает массу уважения. И как врач, и как ученый, я думаю, что они создали действительно замечательную вещь и совершили большой прорыв в науке", - сказала Степенская.

По словам врача, российская вакцина создавалась на основе известной и доказавшей свою эффективность технологии - ученые взяли за основу аденовирус человека, который, как считает Степенская, может формировать более устойчивый иммунитет, чем созданная в Оксфорде по подобной технологии вакцина на основе аденовируса шимпанзе.

Степенская считает, что критика российской вакцины связана с непониманием того, как работают российские исследователи, и что отсутствие публикаций в рецензируемых научных журналах - традиция российской науки.

Регистрация вакцины не мешает одновременно провести третий этап ее проверки на эффективность и безопасность на большом числе испытуемых, считает профессор-иммунолог. Вакцину начнут давать добровольцам, которые чаще всего сталкиваются с коронавирусом, - врачам и учителям.

При этом критика российской вакцины, звучащая в зарубежной прессе, чаще всего носит политизированный характер, и ее авторы, как правило, не знакомы с разработчиками и результатами их научной деятельности, полагает она.

"Критика политизированна. Насколько я вижу, большинство людей, которые критикуют разработку, не читали того, что было опубликовано в российской прессе именно с медицинской и научной точки зрения. Ведь вакцина разработана в институте Н.Ф. Гамалеи. Институт Гамалеи основан в 1891 году. Давайте отдадим дань уважения этим людям и этому институту с такой огромной традицией, с такой богатой историей. Я читала интервью с разработчиками и знаю, что это суперпрофессиональные люди. Это люди, которые сделали бы честь любому центру и любому научному учреждению и на Западе", - отмечает Степенская.

Профессор сообщила корреспонденту РИА Новости, что и сама без всякого страха сделала бы прививку российской вакциной, а медицинский центр "Хадасса" уже обратился к руководителю РФПИ К. Дмитриеву с просьбой принять участие в клинических исследованиях вакцины.

Минздрав России на прошлой неделе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".

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