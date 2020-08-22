Стрелять по цели: российские военные уничтожили корабли "врага" в Черном море

Во время учений на всей протяженности береговой линии полигона были созданы фортификационные сооружения, все боевые машины были замаскированы, чтобы оперативно уничтожить "противника".

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Военнослужащие танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поразили десантные корабли условного противника в Черном море, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие отразили нападение морского десанта "врага" на полигоне Нагвалоу. Им пришлось поражать морские цели в виде плавучих мишеней, которые имитировали десантные корабли.

Стрельба выполнялась из танков Т-72Б3, БТР-82М, РСЗО "Град" артиллерийских орудий и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Военные также отразили авиаудар расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов, после чего преодолели участок местности, зараженный отравляющими веществами.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Пресс-служба Южного военного округа Танки и артиллерия ЮВО на побережье Абхазии поразили десантные корабли условного противника в Черном мореНовый Блок

К мероприятиям боевой подготовки было привлечено свыше 1,5 тысяч военнослужащих ЮВО, задействовано около 500 единиц военной и специальной техники.

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