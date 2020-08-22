16:46 22 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.10
  • EUR87.73
Поиск

Стрелять по цели: российские военные уничтожили корабли "врага" в Черном море

© Foto / Пресс-служба ЮВО
Новости
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200822/1030802642/Strelyat-po-tseli-rossiyskie-voennye-unichtozhili-korabli-vraga-v-Chernom-more.html

Во время учений на всей протяженности береговой линии полигона были созданы фортификационные сооружения, все боевые машины были замаскированы, чтобы оперативно уничтожить "противника".

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Военнослужащие танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поразили десантные корабли условного противника в Черном море, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие отразили нападение морского десанта "врага" на полигоне Нагвалоу. Им пришлось поражать морские цели в виде плавучих мишеней, которые имитировали десантные корабли.

Стрельба выполнялась из танков Т-72Б3, БТР-82М, РСЗО "Град" артиллерийских орудий и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Военные также отразили авиаудар расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов, после чего преодолели участок местности, зараженный отравляющими веществами.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Видео Пресс-служба Южного военного округа
Танки и артиллерия ЮВО на побережье Абхазии поразили десантные корабли условного противника в Черном мореНовый Блок

 

К мероприятиям боевой подготовки было привлечено свыше 1,5 тысяч военнослужащих ЮВО, задействовано около 500 единиц военной и специальной техники.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Каникулы в горах: летние пейзажи Ауадхары
"Торнадом" по "врагу": учебные стрельбы ЮВО при подготовке к "Кавказ-2020"
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться