Взрослые игры: как абхазская команда подготовилась к Армейским играм–2020

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Команда Абхазии готова к началу международных Армейских игр–2020, сказал в интервью радио Sputnik лейтенант Вооруженных сил Абхазии Мсурат Ашуба.

"Это очень важное событие для нас, так как в соревнованиях мы впервые принимаем участие. Наши ребята готовились в том числе к "Танковому биатлону", выезжали на полигон, стреляли по целям, техника в исправном состоянии и команда готова показать хорошие результаты", - заметил он. © Foto / предоставлено Алясом Ванача Какими будут "Армейские игры–2020"

Абхазская команда прибыла на место проведения международных Армейских игр–2020 на несколько дней раньше для того, чтобы подготовиться, подчеркнул Мсурат.

"Мы, конечно, готовились на военной технике, которая есть у нас в Абхазии, но та, что есть здесь, отличается от нашей, поэтому приехали в Подмосковье заблаговременно, чтобы поездить, пострелять", - подчеркнул лейтенант.

Он также рассказал, что по приезду на место проведения игр абхазская команда на протяжении трех дней находилась на карантине, затем всем участникам сделали тесты на коронавирус. После того, как подтвердилось, что никто из них не болен, организаторы разрешили приступить к тренировкам.

"Из Абхазии в играх участвует один танковый экипаж, это три человека, всего в играх 16 команд, которые разделены на две группы. В первую вошли более опытные участники этих соревнований, во вторую те, у кого такого опыта нет. В танковом биатлоне всего четыре этапа, наша команда будет участвовать только в первом, чтобы участвовать во всех этапах, нужно иметь не менее трех экипажей танков. Мы будем участвовать в индивидуальном заезде", - уточнил Ашуба.

Команда Абхазии будет участвовать в VI Армейских играх–2020 в составе второго дивизиона, среди команд, которые принимают участие в играх впервые. Согласно жеребьевке, в конкурсе "Танковый биатлон", который состоится в Москве 24 августа, абхазская команда будет соревноваться с военными из Лаоса, Таджикистана и Конго.

Армейские международные игры будут проходить с 23 августа по 5 сентября. Церемония открытия состоится 23 августа на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Московской области.

Команда от Министерства обороны Республики Абхазия примет участие в конкурсах "Танковый биатлон", "Мастер-оружейник", "Полевая кухня", а также представит страну на фестивале национальных культур "Дружба без границ" в рамках культурно-художественного сопровождения игр.

За пять лет в Армейских играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран. В этом году Министерство обороны Российской Федерации пригласило для участия в играх военных из 90 государств, в том числе стран НАТО.

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