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В России за сутки выявлено 4 852 новых случая коронавируса

© Sputnik / Максим Богодвид
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (792)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200823/1030804352/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-4-852-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. 

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 23,6% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 73 летальных исхода, полностью выздоровело 3 162 человека. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровело 770 639 человек.

В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 112 новых случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 21 августа, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 234 человека. Из них 82 выздоровели и трое пациентов умерли.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (792)

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