В России за сутки выявлено 4 852 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 23,6% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 73 летальных исхода, полностью выздоровело 3 162 человека. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровело 770 639 человек.

В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 112 новых случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 21 августа, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 234 человека. Из них 82 выздоровели и трое пациентов умерли.