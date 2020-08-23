Владимир Ануа вручил Сергею Шойгу орден Мужества Абхазии

Государственную награду Республики Абхазия - орден Мужества Сергей Шойгу удостоен за помощь в спасении жителей города Ткуарчала в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа вручил российскому коллеге Сергею Шойгу орден Мужества Абхазии, пишет РИА Новости.

Вручая орден мужества Владимир Ануа отметил что "Абхазия была, есть и будет надежным другом России".

"Народ Абхазии не забыл, что в тяжелые годы вы с нами рядом. Нас радует, что сегодня в непростое время вы оказали нам помощь в борьбе с коронавирусом. Мы очень вам за это благодарны, и уверены, что наше братство будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе", - сказал министр обороны Абхазии.

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и завершилась 30 сентября 1993 года.

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