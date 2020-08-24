Гражданина России, находящегося в розыске, задержали на границе с Абхазией

Мужчина следовал из России в Абхазию, когда его остановили на автомобильной составляющей пограничного контроля в МАПП "Адлер".

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Гражданин России, находящийся в федеральном розыске, задержан сотрудниками Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина совершил на территории Москвы преступление, классифицируемое по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса России "Незаконный оборот наркотических веществ в крупном размере".

Задержанный передан установленным порядком инициатору розыска для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

Отмечается, что в 2020 году в пунктах пропуска через абхазо-российскую границу Пограничным управлением было выявлено 60 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

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