Гражданина России, находящегося в розыске, задержали на границе с Абхазией

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Гражданин России, находящийся в федеральном розыске, задержан сотрудниками Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина совершил на территории Москвы преступление, классифицируемое по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса России "Незаконный оборот наркотических веществ в крупном размере".
Задержанный передан установленным порядком инициатору розыска для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.
Отмечается, что в 2020 году в пунктах пропуска через абхазо-российскую границу Пограничным управлением было выявлено 60 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.
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