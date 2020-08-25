На охоту в Абхазию: на границе пресечена попытка незаконного ввоза оружия

Вывезти из России или ввезти на территорию страны гражданское и служебное оружие можно только по разрешению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Гражданин России пытался вывезти из РФ в Абхазию охотничье оружие и боеприпасы в нарушение установленных правил, об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчину остановили на автомобильной составляющей пункт пропуска "Адлер" и в ходе досмотра его автомобиля обнаружили охотничье ружье "Сайга-12", два магазина и пять патронов к нему.

Оружие и боеприпасы переданы для проведения экспертизы и дальнейшей правовой оценки сотрудникам Сочинской таможни.

© Foto / пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю На автомобильной составляющей пункт пропуска «Адлер» выявлен гражданин Российской Федерации, предпринявший попытку вывоза за границу охотничьего оружия и боеприпасов в нарушение установленных правил.

Ввоз в Россию и вывоз из РФ гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.

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