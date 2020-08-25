На охоту в Абхазию: на границе пресечена попытка незаконного ввоза оружия

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Гражданин России пытался вывезти из РФ в Абхазию охотничье оружие и боеприпасы в нарушение установленных правил, об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Мужчину остановили на автомобильной составляющей пункт пропуска "Адлер" и в ходе досмотра его автомобиля обнаружили охотничье ружье "Сайга-12", два магазина и пять патронов к нему.
Оружие и боеприпасы переданы для проведения экспертизы и дальнейшей правовой оценки сотрудникам Сочинской таможни.
Ввоз в Россию и вывоз из РФ гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.
Читайте также:
-
Гражданина России, находящегося в розыске, задержали на границе с Абхазией
-
Не избежал досмотра: водитель хотел дать взятку на российско-абхазской границе