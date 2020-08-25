Минздрав России начнет набор добровольцев на испытания вакцины "Спутник V"

Глава Минпромторга России Денис Мантуров допустил, что экспорт вакцины за рубеж может начаться весной.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. На следующей неделе начнется набор добровольцев для проведения пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов, параллельно пойдет с применением в клинической практике", - сказал Мурашко журналистам.

Мурашко отметил, что вакциной интересуются другие страны, в частности производством препарата на своих территориях.

Он также сообщил, что Центр Гамалеи подал документы на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса.

"Сейчас идет наработка промышленных серий, контроль качества", — сказал глава Минздрава.

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. РФПИ с партнерами инвестировал 4 миллиарда рублей в производство вакцины от коронавируса в России.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти из них. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.

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