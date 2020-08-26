На российско-абхазской границе задержан мужчина с мефедроном и "лирикой"

Гражданин Абхазии следовал из России в республику. У него были обнаружены наркотические вещества.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Гражданин Абхазии, 1990 года рождения, задержан на пешеходной составляющей автомобильного пункта пропуска "Адлер", сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина следовал из России в Абхазию. При личном досмотре у него обнаружили наркотическое средство "Мефедрон" (4-метилметкатион) и таблетки сильнодействующего препарата "Лирика" (Pregabalin).

В отношении задержанного проводятся процессуальные мероприятия.

Мефедрон Постановлением Правительства России запрещен в соответствии с законодательством России и международными договорами РФ. Препарат "Лирика" внесен в "Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации".

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