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Роспотребнадзор: возвращающимся из Абхазии туристам не нужно соблюдать карантин

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Ассоциация туроператоров России направила запрос в Роспотребнадзор для разъяснения ситуации с возвращением российских туристов из Абхазии. 

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Туристам, выезжающим из Абхазии на территорию России не надо соблюдать двухнедельный карантин, сообщили в Роспотребнадзоре Ассоциации туроператов России.

Как ответили АТОР в Роспотребнадзоре, в отношении возвращающихся из Абхазии жителей России проводится санитарно-карантинный контроль, используются тепловизоры для дистанционной термометрии. При этом отмечается, что случаев пересечения границы гражданами с повышенной температурой тела в период распространения коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

"Двухнедельный карантин туристам, выезжающим из Абхазии на территорию Российской Федерации соблюдать не надо. Международный автомобильный пункт пропуска Адлер-Псоу работает в штатном режиме", – говорится в официальном ответе Роспотребнадзора на запрос АТОР.

В запросе АТОР также был поставлен вопрос, необходимо ли возвращающимся из Абхазии туристам сдавать теста на COVID-19 и загружать его результатов на портал Госуслуг в течение 72 часов с момента прибытия в Россию.

Как отмечают в АТОР, в ответе Роспотребнадзора ничего не говорится о ПЦР-тестах при возвращении из Абхазии. 

Таким образом, из официального ответа ведомства следует, что российским туристам, возвращающимся из Абхазии, не нужно в обязательном порядке проходить ПЦР-тестирование в течение 72 часов по возвращению в РФ.

При этом, согласно постановлению Роспотребнадзора от 7 июля 2020 года,  всем гражданам РФ, возвращающимся из-за рубежа воздушным транспортом, необходимо в течение трех дней сдать ПЦР-тест и загрузить его результаты на портал Госуслуги.

Россия и Абхазия открыли границу 1 августа. Граница была закрыта из-за угрозы распространений коронавируса почти четыре месяца. 7 августа возобновилось железнодорожное сообщение между странами. 

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