Студенты, выезжающие в российские вузы, смогут сдать тесты на COVID-19 в Абхазии

Студенты могут обратиться в любую поликлинику республики и пройти экспресс-обследование на наличие антител коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Студенты, выезжающие на учебу в Российскую Федерацию, смогут пройти иммуноферментный анализ крови на COVID-19 методом экспресс-теста в поликлиниках Абхазии. Об этом в интервью Sputnik рассказала главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

"Студенты могут обратиться в любую поликлинику и пройти экспресс-обследование на наличие антител коронавирусной инфекции, после этого обратиться в любую территориальную санитарно-эпидемиологическую станцию для получения справки об эпидемиологическом окружении", - подчеркнула она.

Наличие справки об эпидемиологическом окружении говорит о том, что в том доме, где проживает данный человек, коронавирусная инфекция не зарегистрирована, говорит Людмила Скорик.

"Эта форма, принятая во всем мире, в том числе в Российской Федерации, куда едут наши студенты", - заметила Скорик.

Студент получает ответ на проведенный тест в день обращения, подчеркнула главный санитарный врач.

"Экспресс-тестами обеспечены все медицинские подразделения республики, территориальные СЭС выдают справки", - сказала она.

Процедура экспресс-тестов проводится бесплатно.

Жители Сухума и Сухумского района тест могут сдать в районной поликлинике 09:00 до 14:00.

Для того, чтобы сдать экспресс-тест необходимо иметь с собой только паспорт гражданина Абхазии, проинформировала Людмила Скорик. Справка об эпидокружении выдается после проверки единой базы больных COVID- 19 во всех СЭС республики с 10 до 14:00 часов, сообщила Скорик.

Ранее руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха рассказывал, что поступившим в вузы России студентам из Абхазии по прибытии в университет необходимо иметь справку ПЦР-диагностики, сделанную не позже, чем за три дня до прибытия в пункт назначения. Или же в течение трех дней по прибытии на место необходимо пройти тестирование на коронавирус.

В 2020 году в вузы России по линии Россотрудничества поступили пятьдесят абитуриентов из Абхазии.

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