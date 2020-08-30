Быстрота, сила и выносливость: военных ЮВО проверили на физподгтовку

В ходе проверки физподготовки военнослужащие также выполняли упражнения военно-прикладных видов спорта - метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Более трех тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии сдали масштабную проверку по физической подготовке, сообщает пресс-служба ЮВО.

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Солдаты и офицеры базы выполнили нормативы на быстроту, силу и выносливость, в том числе подтягивание и подъем силой на перекладине, бег на 100 метров и 5 километров.

Нормы физической нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией военнослужащего, каждый из которых выполнил от 3 до 5 специальных упражнений.

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