Быстрота, сила и выносливость: военных ЮВО проверили на физподгтовку

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Более трех тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии сдали масштабную проверку по физической подготовке, сообщает пресс-служба ЮВО.
Солдаты и офицеры базы выполнили нормативы на быстроту, силу и выносливость, в том числе подтягивание и подъем силой на перекладине, бег на 100 метров и 5 километров.
Нормы физической нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией военнослужащего, каждый из которых выполнил от 3 до 5 специальных упражнений.
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