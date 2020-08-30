16:51 30 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.64
  • EUR88.74
Поиск

Быстрота, сила и выносливость: военных ЮВО проверили на физподгтовку

© Foto / Пресс-служба ЮВО
Новости
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200830/1030840725/Bystrota-sila-i-vynoslivost-voennykh-YuVO-proverili-na-fizpodgtovku.html

В ходе проверки физподготовки военнослужащие также выполняли упражнения военно-прикладных видов спорта - метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Более трех тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии сдали масштабную проверку по физической подготовке, сообщает пресс-служба ЮВО. 

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Видео пресс-служба ЮВО
В Абхазии российские военнослужащие ЮВО сдали проверку по физической подготовке

 

Солдаты и офицеры базы выполнили нормативы на быстроту, силу и выносливость, в том числе подтягивание и подъем силой на перекладине, бег на 100 метров и 5 километров.

Нормы физической нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией военнослужащего, каждый из которых выполнил от 3 до 5 специальных упражнений.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"АрМИ-2020" и Чичерина в Сухуме: самые яркие фото недели
Преследование на танках: конкурс "Чистое небо" на "АрМИ-2020"
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться