Российские военные уничтожили морской десант "врага" у берегов Абхазии

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Гранатометчики российской военной базы ЮВО в Абхазии уничтожили морской десант условного противника на береговом полигоне, сообщает пресс-служба ЮВО.
Военные поразили цели, имитирующие боевую технику и малоразмерные суда "противника" на расстояниях от 200 до 800 метров, с использованием расчетов ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.
По десанту противника при высадки на побережье также был открыт огонь с закрытых огневых позиций расчетами АГС-17 "Пламя".
Данная тактико-огневая задача отрабатывалась военнослужащими ЮВО в условиях ограниченной видимости как в дневное, так и в ночное время суток.
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