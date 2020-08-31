Россия поддержит энергосистему Южной Осетии

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Россия и Южная Осетия подпишут соглашение о технологическом присоединении участка воздушной линии электропередачи, находящегося на территории Южной Осетии, путем прокладки высоковольтной кабельной линии через Рукский тоннель от подстанции "Северный портал" до переключательного пункта, расположенного у южного портала Рукского тоннеля, сообщает РИА Новости.

Соглашение будет заключено между российской компанией "Россети" и республиканским государственным унитарным предприятием Управления энергетическим комплексом "Энергоресурс - Южная Осетия" для повышения надежности функционирования энергосистемы Южной Осетии.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин распорядился подписать соответсвующее соглашение. В реализацию проекта российская сторона планирует инвестировать 1,33 миллиарда рублей.

"Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с Югоосетинской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в распоряжении.

В настоящее время Южная Осетия получает всю электроэнергию из России по единственной воздушной линии электропередачи "Зарамаг — Северный портал — Дзау".

Россия также прорабатывает совместно с Абхазией технические возможности обеспечения перетока электроэнергии в республику не только на время проведения ремонтных работ на Ингур ГЭС, с февраля по май 2021 года, но и с ноября 2020 года,

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