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Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200730/1030649249/Prezident-Abkhazii-Aslan-Bzhaniya-otbyl-v-Moskvu-s-rabochim-vizitom.html

Это третий визит главы государства в столицу Российской Федерации за период его президентства.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь президента Марианна Квициния.

Сколько продлится визит Аслана Бжания в Москву, с какой целью он туда отправился и с кем проведет встречи, в пресс-службе не уточнили.

Первый визит в Москву главы государства после вступления в должность состоялся в начале мая этого года. Бжания сопровождали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

24 июня Аслан Бжания принял участие в Параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина.



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