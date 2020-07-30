СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
Сколько продлится визит Аслана Бжания в Москву, с какой целью он туда отправился и с кем проведет встречи, в пресс-службе не уточнили.
Первый визит в Москву главы государства после вступления в должность состоялся в начале мая этого года. Бжания сопровождали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
24 июня Аслан Бжания принял участие в Параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина.