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Сочинская таможня пресекла вывоз более 400 килограммов меда из Абхазии

© Foto / пресс-служба сочинской таможни
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Незаконный товар, мед и эвкалипт, изъятый таможенниками, был вывезен обратно на территорию Республики Абхазия.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Сотрудники Сочинской таможни задержали более 400 килограммов меда на российско-абхазской границе за два дня, сообщает пресс-служба Сочинской таможни. 

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни
Сладкий рейс: пресечена попытка вывезти крупную партию меда из Абхазии

Так, в ходе таможенного и пограничного контроля в салоне и багажнике автомобиля DODGE GRAND CARAVAN инспекторы обнаружили 285 килограммов меда без заводской упаковки в 38 емкостях, а также свежесрезанный эвкалипт общим весом 200 килограммов. 

Также таможенниками совместно с пограничниками был остановлен рейсовый автобус "Сухум-Краснодар", следующий из Абхазии в Россию. В салоне автобуса нашли белый мешок с 30 бутылками меда общим весом 64,5 килограмма. В третьем автомобиле DAEWOO GENTRA таможенники изъяли мед общим весом 56 килограммов. 

Отмечается, что мед и эвкалипт входят в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе ЕАЭС.

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Сочинская таможня напоминает, мед для личного пользования можно ввозить в Россию в объеме до пяти килограммов в запечатанной заводской упаковке и при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя и страны вывоза.

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