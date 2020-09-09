Сочинская таможня пресекла вывоз более 400 килограммов меда из Абхазии

Незаконный товар, мед и эвкалипт, изъятый таможенниками, был вывезен обратно на территорию Республики Абхазия.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Сотрудники Сочинской таможни задержали более 400 килограммов меда на российско-абхазской границе за два дня, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Так, в ходе таможенного и пограничного контроля в салоне и багажнике автомобиля DODGE GRAND CARAVAN инспекторы обнаружили 285 килограммов меда без заводской упаковки в 38 емкостях, а также свежесрезанный эвкалипт общим весом 200 килограммов.

Также таможенниками совместно с пограничниками был остановлен рейсовый автобус "Сухум-Краснодар", следующий из Абхазии в Россию. В салоне автобуса нашли белый мешок с 30 бутылками меда общим весом 64,5 килограмма. В третьем автомобиле DAEWOO GENTRA таможенники изъяли мед общим весом 56 килограммов.

Отмечается, что мед и эвкалипт входят в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе ЕАЭС.

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Сочинская таможня напоминает, мед для личного пользования можно ввозить в Россию в объеме до пяти килограммов в запечатанной заводской упаковке и при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя и страны вывоза.

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