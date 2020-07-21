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Продажа продукции абхазский производителей

Реестр производителей меда будет создан в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провел встречу с производителями пчелопродукции Абхазии во вторник 21 июля.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа поручил создать реестр производителей меда в Абхазии для точного определения объемов производимой продукции в год, сообщается на сайте Кабмина. 

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Кроме того, Джопуа отметил, что Министерство сельского хозяйства Абхазии обратится к коллегам в Минсельхоз России для разработки совместно с Роспотребнадзором правил получения разрешения на реализацию абхазского меда в России, заявил первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

"Нам известно о требованиях Роспотребнадзора, предъявляемых к меду и продуктам пчеловодства, к условиям в производственных помещениях, к условиям торговли, в том числе маркировке продукции. Согласно требованиям, предъявляемым к натуральному меду и продуктам пчеловодства, к обращению в России не допускаются мед и продукты пчеловодства, имеющие измененные органолептические и физико-химические показатели. Для организации сбыта нам также потребуется организовать лабораторное исследование партий меда", - приводятся слова Джопуа. 

Представители пчеловодческой сферы на встрече подчеркнули, что сталкиваются с серьезной проблемой сбыта продукции и ценообразования. К тому же остро, по их словам, стоит вопрос взаимодействия пчеловодов с РУП "Абхазмед".

Они настаивают на том, что завод должен выполнять возложенные на него правительством функции по хранению и фасовке меда в полном объеме.

Как заметил Джопуа, правительство в настоящее время заинтересовано в увеличении производства пчелопродукции, и у "Абхазмеда" в этой сфере важная роль - обеспечить регулярный сбыт закупаемой у населения продукции под единой маркой абхазского меда.

Первый вице-премьер уверил производителей, что в ближайшее время будет выработан план действий с учетом всех озвученных проблем. 

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