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Вакцина или плацебо: как испытывают "Спутник V"

© Sputnik / Владимир Песня
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (830)
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Sputnik Абхазия
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В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Добровольцам, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса "Спутник V", компьютер присваивает код, таким образом, ни сами добровольцы, ни медики, делающие им прививки, не знают, что именно ставят - вакцину или плацебо. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код", — сообщил он.

После завершения испытаний все добровольцы узнают, что им поставили.

Первая в мире вакцина от коронавируса получила название "Спутник V", она была зарегистрирована в августе. Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

РФПИ и Центр имени Гамалеи
Абхазия запросила у России партию вакцины от коронавируса

Пострегистрационные клинические исследования стартовали в Москве 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины.

21 сентября стало известно, что Абхазия запросила у России партию вакцины от коронавирусной инфекции - "Спутник V", запрос рассматривается российской стороной. В Минздраве республики рассчитывают получить партию 15 - 20 тысяч доз вакцины.

Вакцинация от коронавируса для граждан Абхазии будет бесплатной и добровольной по аналогии с вакцинацией от гриппа. Вакцина "Спутник V" будет приобретена за счет средств Минздрава. 

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Темы:
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