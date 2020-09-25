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Несекретная технология: как Россия будет помогать вакцинации от коронавируса

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Россия не будет отправлять массово готовую вакцину за рубеж. Вместо этого российские ученые готовы поделиться с другими странами технологией производства препарата.

Об этом заявил директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург. Но такой подход невозможно применить в странах СНГ.

Cейчас в России проходят испытание еще две вакцины. 22 сентября 2020 года Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата.

Разработали вакцину в Российской академии наук. Подходят к концу испытания вакцины, разработанной научным центром "Вектор".

Как страны ближнего зарубежья смогут получить российскую вакцину и почему Россия готова раскрыть свои разработки – смотрите в нашем видео.


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