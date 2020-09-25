Несекретная технология: как Россия будет помогать вакцинации от коронавируса

Об этом заявил директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург. Но такой подход невозможно применить в странах СНГ.
Cейчас в России проходят испытание еще две вакцины. 22 сентября 2020 года Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата.
Разработали вакцину в Российской академии наук. Подходят к концу испытания вакцины, разработанной научным центром "Вектор".
Как страны ближнего зарубежья смогут получить российскую вакцину и почему Россия готова раскрыть свои разработки – смотрите в нашем видео.
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