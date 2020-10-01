Первая группа граждан Узбекистана сможет покинуть Абхазию в начале октября

Около 400 граждан Узбекистана не могут выехать из Абхазии на родину из-за действующих на российско-абхазской границе ограничений на пересечение ее иностранцами.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Первую группу граждан Узбекистана, в которую войдут женщины, беременные, пожилые и дети, планируется направить из Абхазии в Узбекистан в начале октября 2020 года, сообщает оперативный штаб МИД республики.

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, около 400 граждан Узбекистана, находящихся на территории Абхазии, обратились в Посольство республики в России и Генеральное консульство в Ростове-на-Дону с просьбой оказать содействие в их возвращении на родину.

МИД Узбекистана повторно направил соответствующие обращения российской стороне для получения разрешения гражданам своей страны пересечь российскую границу для их репатриации на родину.

Отмечается, что остальные граждане будут возвращены в Узбекистан по мере получения разрешения российской стороны на транзитное пересечение государственной границы.

Пересекать российско-абхазскую границу официально могут граждане России и Абхазии, а также граждане Донецкой и Луганской народных республик и жители Украины, имеющие прописку в ДНР и ЛНР. Граждане иных иностранных государств не имеют права пересекать границу в обоих направлениях.

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