Саперы очистили полигоны после учений "Кавказ-2020" в Абхазии

Общая площадь очищенной от боеприпасов территории составила более 20 гектаров в горах и прибрежной местности.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Саперы российской военной базы ЮВО в Абхазии очистили полигоны в Цабал и Нагвалоу от неразорвавшихся боеприпасов после проведенного практического этапа стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020". Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военные инженеры обнаружили и уничтожили около 100 неразорвавшихся боеприпасов различного типа.

В ходе поисков саперы были оснащены неконтактными миноискателями ИНВУ "Коршун", селективными переносными индукционными металлоискателями "ИМПС", а также защитными костюмами сапера ОВР "Сокол".

Найденные взрывоопасные предметы были уничтожены на месте.

Весь личный состав, задействованный в очистке полигонов от боеприпасов, прошел предварительную подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России.

Всего на учениях СКШУ "Кавказ-2020", в течение прошедшей недели военнослужащими оборонных ведомств России и Абхазии было израсходовано более 20 тысяч боеприпасов крупного калибра и около 500 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия.

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