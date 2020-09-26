Разгром "врага" в Черном море: как завершились учения "Кавказ-2020" в Абхазии

Крупномасштабные стратегические командно-штабные учения проходили на территории Абхазии в горах и на побережье Черного моря.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Министерства обороны Абхазии, МЧС и СГБ приняли участие в крупномасштабных совместных стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", сообщает пресс-служба ЮВО.

Завершающим этапом учений стало массированное огневое поражение военнослужащими совместной группировки российских и абхазских войск вооруженных формирований (НВФ) в акватории Черного моря.

Стрельба по "противнику" велась с береговой линии полигона "Нагвалоу" из орудий танков Т-72Б3 и БТР-82АМ, САУ 2С3 "Акация", РСЗО "Град", 122-миллиметровой гаубицы Д-30, 120-миллиметровых минометов "Сани". Всего было поражено более одной тысячи морских целей, израсходовано порядка 20 тысяч боеприпасов крупного калибра.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Пресс-служба ЮВО Крупномасштабные стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" в Абхазии завершились разгромом НВФ в море

В общей сложности в маневрах на территории Республики Абхазия приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано около 500 единиц различной современной техники совместных разнородных сил России и Абхазии. В том числе авиация двух стран в составе российских вертолетов КА-52 "Аллигатор", МИ-8АМТШ "Терминатор" и абхазских МИ-8 и МИ-24.

Учения "Кавказ-2020" проходили в период с 21 по 26 сентября 2020 года.

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