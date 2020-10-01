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В России за сутки выявлено 8 945 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (830)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201001/1031035530/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-8-945-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 185 231 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 27,1% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровело 5 985 человек. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1458 человек. Выздоровело 530 человек, 11 летальных случаев.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (830)

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