В России за сутки выявлено 8 945 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 185 231 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 27,1% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровело 5 985 человек. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1458 человек. Выздоровело 530 человек, 11 летальных случаев.