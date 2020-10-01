Гражданина Абхазии задержали за незаконное пересечение границы с Россией

Мужчине за нарушение государственной границы с Россией грозит лишение свободы сроком на два года.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали гражданина Абхазии, который следовал из республики в РФ и нарушил госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина был задержан на участке пограничной заставы в населенном пункте Нижняя Шиловка.

Пограничным управлением в отношении гражданина республики возбуждено уголовное дело по факту пересечения государственной границы Российской Федерации без действительных документов.

Санкцией статьи Уголовного кодекса России, по которой проходит правонарушитель, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на два года.

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