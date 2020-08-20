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По чужому паспорту: гражданка Украины пыталась попасть в Абхазию из России

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200820/1030791030/Po-chuzhomu-pasportu-grazhdanka-Ukrainy-pytalas-popast-v-Abkhaziyu-iz-Rossii.html

Правонарушительница была остановлена на пешеходной составляющей автомобильного пункта пропуска "Адлер".

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Гражданка Украины, 1984 года рождения, пыталась попасть из России в Абхазию по не принадлежащему ей паспорту гражданина РФ, об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное пересечение государственной границы России. 

Отмечается, что подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.

За незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации женщине грозит два года лишения свободы.

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