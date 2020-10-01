Россия, США и Франция готовят совместное заявление по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности о подготовке совместного заявления глав России, США и Франции по ситуации в Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на совещании снова была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися боями в Нагорном Карабахе.

"Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе", - сказал Песков.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались в конце прошлой недели. Ереван и Баку возлагают друг на друга вину за обострение ситуации в регионе. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

По данным обеих сторон, жертвы есть как среди военнослужащих, так и мирного населения, однако точных данных о потерях пока нет, так как и Армения, и Азербайджан постоянно опровергают информацию друг друга.

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