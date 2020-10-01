Карабах в "острой фазе" конфликта: кто поможет Азербайджану и Армении договориться

Азербайджан готов прекратить огонь в Нагорном Карабахе, но при одном условии: если Армения выведет из непризнанной республики свои войска.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен решительно: он по-прежнему настаивает на территориальной целостности своей страны. Но и Армения не сдает позиций: премьер-министр Никол Пашинян допустил признание независимости Нагорного Карабаха.

Смогут ли стороны конфликта договориться? И кто может помочь им выйти из "острой фазы".

Военные действия в Нагорном Карабахе начались в конце прошлой недели. Ереван и Баку возлагают друг на друга вину за обострение ситуации в регионе. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

По данным обеих сторон, жертвы есть как среди военнослужащих, так и мирного населения, однако точных данных о потерях пока нет, так как и Армения, и Азербайджан постоянно опровергают информацию друг друга.

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