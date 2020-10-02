Эксперты назвали два основных направления для отдыха у российских туристов

Около одного миллиона россиян выезжали за границу в этом году, по данным Российского союза туриндустрии.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Основной туристский поток из России идет только в две страны – Турцию и Абхазию, пишет РИА Новости со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева.

"Десять стран открыты. Нормальный туристский поток идет только в две страны – Турцию и Абхазию", - сказал он.

Весь выездной поток из России за год составил один миллион человек. Игнатьев добавил, что до 2020 года только в Турцию выезжало порядка семи миллионов россиян ежегодно.

Он также рассказал, что Россия не дополучила в этом году порядка семи-восьми миллиардов долларов от въездного туризма.

Россия и Абхазия открыли границу 1 августа. Граница была закрыта из-за угрозы распространений коронавируса почти четыре месяца. 7 августа возобновилось железнодорожное сообщение между странами.

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