Партия контрабандных сигарет задержена на российско-абхазской границе

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Около трех тысяч пачек сигарет было обнаружено в автомобиле гражданина Абхазии, следовавшем из республики в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Машину проверили в пункте пропуске Адлер на автомобильной составляющей, и обнаружили в задней части под сидениями незаконно перевозимую продукцию.

Ранее сочинская таможня сообщала, что с начала года возбуждено более 500 дел об административных правонарушениях при провозе товаров через абхазо-российскую границу.

В курортный сезон предметами нарушений в большинстве случаев является алкогольная и табачная продукция, отметили в пресс-службе.

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