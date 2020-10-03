Партия контрабандных сигарет задержена на российско-абхазской границе

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Около трех тысяч пачек сигарет было обнаружено в автомобиле гражданина Абхазии, следовавшем из республики в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Машину проверили в пункте пропуске Адлер на автомобильной составляющей, и обнаружили в задней части под сидениями незаконно перевозимую продукцию.
Ранее сочинская таможня сообщала, что с начала года возбуждено более 500 дел об административных правонарушениях при провозе товаров через абхазо-российскую границу.
В курортный сезон предметами нарушений в большинстве случаев является алкогольная и табачная продукция, отметили в пресс-службе.
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