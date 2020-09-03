Более 500 нарушений выявила Сочинская таможня на границе с Абхазией с начала года

В курортный сезон незаконно через границу России и Абхазии в большинстве случаев пытались перевезти алкогольную и табачную продукцию.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. С начала года возбуждено более 500 дел об административных правонарушениях при провозе товаров через абхазо-российскую границу, сообщила пресс-служба Сочинской таможни.

В курортный сезон предметами нарушений в большинстве случаев является алкогольная и табачная продукция, отметили в пресс-службе. Большая часть всех нарушений связана с недекларированием товаров, а также с несоблюдением запретов и ограничений.

"С 1 августа должностными лицами таможенного поста МАПП "Адлер" Сочинской таможни возбуждено 81 дело об административных правонарушениях (из них 16 дел об административных правонарушениях предметом правонарушений которых является табачная продукция, 32 дела – алкогольная продукция). Всего с начала года возбуждено 515 дел об административных правонарушениях. Из них 189 дел об административных правонарушениях возбуждены по фактам незаконного перемещения табачной продукции (изъято порядка 500 тысяч сигарет), 137 дел об административных правонарушениях по нарушению норм перемещения алкогольной продукции (изъято более 150 литров алкоголя)", - говорится в сообщении.

По фактам пресечения преступлений при перемещений товаров и транспортных средств через российско-абхазскую границу Сочинской таможней возбуждено 11 уголовных дел, за аналогичный период прошлого года четыре уголовных дела).

Из них шесть уголовных дел возбуждено по статье "Контрабанда табачных изделий в крупном размере", изъято более 3000 блоков сигарет на сумму более 14 миллионов рублей.

Три уголовных дела завели по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в крупном размере путем передачи права пользования и (или) распоряжения временно ввезенным транспортным средством, размер уклонения от уплаты таможенных платежей составил свыше шести миллионов рублей.

Одно уголовное дело возбудили по статье "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере" (изъято 3,5 миллиона рублей), и одно уголовное дело по факту незаконного перемещения боеприпасов (изъято 250 патронов для охотничьего оружия).

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