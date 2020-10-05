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Башар Асад выразил желание лично познакомиться с Асланом Бжания

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sputnik Абхазия
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Официальная делегация Абхазии во главе с Алхасом Квициниа встретилась с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом в понедельник 5 октября.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад выразил желание лично познакомиться со своим абхазским коллегой Асланом Бжания и обсудить вопросы сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба Бжания.

Глава Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа передал приветствие Башару Асаду от Аслана Бжания и пожелание народу Сирии мира и благополучия.

Квициниа отметил, что народ Абхазии выражает поддержку народу Сирийской Арабской Республики в его стремлении защитить страну от международного терроризма, сохранить ее суверенитет и территориальную целостность. 

Абхазская делегация находится в Дамаске с официальным визитом для участия в церемонии открытия Посольства Абхазии в Сирии 6 октября.

В рамках визита в понедельник состоялась встреча делегации с премьер-министром САР Хусеином Арнус и министром иностранных дел Валидом Муалем.

Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипотношения с Сухумом 29 мая 2018 года.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот.

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