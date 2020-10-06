Срок ареста Ахры Авидзба сокращен

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Срок ареста помощника президента Абхазии по международным делам Ахры Авидзба сокращен до девяти суток, сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Авидзба был задержан на десять суток 2 октября. Он подал апелляционную жалобу, и 6 октября Адлерский районный суд Сочи удовлетворил жалобу, снизив срок административного ареста с 10 суток до 9 суток.

Видео, на котором Ахра Авидзба протаранил на своем автомобиле ворота пропускного пункта на российско-абхазской границе, появилось в социальных сетях 7 августа.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю 8 августа возбудило уголовное дело против Ахры Авидзба по факту незаконного пересечения границы.

Данное правонарушение наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подтвердили наличие долгов у Ахры Авидзба, из-за чего его не впускали на территорию Абхазии, и сообщили, что они были погашены.

В понедельник 5 октября в Сухуме прошла встреча родственников и друзей Авидзба с вице-президентом Абхазии Бадрой Гунба. По словам одного из представителей собравшихся, Гунба объяснил людям, что будут предприняты шаги и сделаны официальные заявления в отношении сложившейся ситуации.