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Судебный молоток и книги

Срок ареста Ахры Авидзба сокращен

© Fotolia / Thodonal
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201006/1031061001/Srok-aresta-Akhry-Avidzba-sokraschen.html

Помощника президента Абхазии Ахру Авидзба задержали на десять суток из-за нарушения государственной границы России. 

СУХУМ, 6 окт -  Sputnik. Срок ареста помощника президента Абхазии по международным делам Ахры Авидзба сокращен до девяти суток, сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Авидзба был задержан на десять суток 2 октября. Он подал апелляционную жалобу, и 6 октября Адлерский районный суд Сочи удовлетворил жалобу, снизив срок административного ареста с 10 суток до 9 суток.

Видео, на котором Ахра Авидзба протаранил на своем автомобиле ворота пропускного пункта на российско-абхазской границе, появилось в социальных сетях 7 августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме прошла встреча в поддержку Ахры Авидзба

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю 8 августа возбудило уголовное дело против Ахры Авидзба по факту незаконного пересечения границы. 

Данное правонарушение наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подтвердили наличие долгов у Ахры Авидзба, из-за чего его не впускали на территорию Абхазии, и сообщили, что они были погашены. 

В понедельник 5 октября в Сухуме прошла встреча родственников и друзей Авидзба с вице-президентом Абхазии Бадрой Гунба. По словам одного из представителей собравшихся, Гунба объяснил людям, что будут предприняты шаги и сделаны официальные заявления в отношении сложившейся ситуации.


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