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Остановить оружие массового поражения: военнослужащие ЮВО провели учения

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201007/1031065809/Ostanovit-oruzhie-massovogo-porazheniya-voennosluzhaschie-YuVO-proveli-ucheniya.html

К учению было привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц современной техники подразделений РХБ разведки военной базы.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали действия радиационной химической и биологической защиты (РХБ) в ответ на применение противником оружия массового поражения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. 

На горном полигоне Цабал военные применили модернизированные машины химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80, выявили и предупредили "заражение" местности.

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© Видео пресс-служба Южного военного округа
Военнослужащие ЮВО в Абхазии отработали навыки РХБ защиты в полевых условиях

На окончательном этапе учения военнослужащие применили дегазационные комплекты "ДКВ-К" для специальной обработки вооружения и военной техники.

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