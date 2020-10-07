Остановить оружие массового поражения: военнослужащие ЮВО провели учения

К учению было привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц современной техники подразделений РХБ разведки военной базы.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали действия радиационной химической и биологической защиты (РХБ) в ответ на применение противником оружия массового поражения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

На горном полигоне Цабал военные применили модернизированные машины химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80, выявили и предупредили "заражение" местности.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео пресс-служба Южного военного округа Военнослужащие ЮВО в Абхазии отработали навыки РХБ защиты в полевых условиях

На окончательном этапе учения военнослужащие применили дегазационные комплекты "ДКВ-К" для специальной обработки вооружения и военной техники.

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