Остановить оружие массового поражения: военнослужащие ЮВО провели учения

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали действия радиационной химической и биологической защиты (РХБ) в ответ на применение противником оружия массового поражения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
На горном полигоне Цабал военные применили модернизированные машины химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80, выявили и предупредили "заражение" местности.
На окончательном этапе учения военнослужащие применили дегазационные комплекты "ДКВ-К" для специальной обработки вооружения и военной техники.
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