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Разведчики ЮВО уничтожили вооруженную группу "противника" в горах Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201006/1031059601/Razvedchiki-YuVO-unichtozhili-vooruzhennuyu-gruppu-protivnika-v-gorakh-Abkhazii.html

Всего в учебных мероприятиях приняли участие около 300 военнослужащих российской военной базы ЮВО.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии ликвидировали условную группу незаконного вооруженного формирования (НВФ) в горах, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военные обнаружили место дислокации лагеря "противника" на полигоне Цабал, передали по средствам связи координаты объектов на командный пункт.

Лагерь был захвачен и уничтожен с использованием современных технических средств связи, управления и разведки, в их числе комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

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