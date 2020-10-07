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Срок временного ввоза авто из Абхазии в Россию продлен до 31 марта 2021 года

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201007/1031068479/Srok-vremennogo-vvoza-avto-iz-Abkhazii-v-Rossiyu-prodlen-do-31-marta-2021-goda.html

Решение принято в связи с введением ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Срок временного ввоза автомобилей для личного пользования в Россию продлен на полгода, до 31 марта 2021 года. Об этом сообщает Южное таможенное управление. 

Настоящее решение распространяется на временный ввоз, осуществленный с 1 марта.

Владельцы транспортных средств, по которым невозможно было завершить процедуру временного ввоза в связи с пандемией, смогут до 31 марта 2021 года исполнить обязательства.

До 31 марта 2021 года приостановлено течение 18-месячного срока, когда действует льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза личного имущества иностранными гражданами, лицами, переселившимися в ЕАЭС на ПМЖ, беженцами, вынужденными переселенцами.

Продление временного ввоза транспортных средств для личного пользования будет осуществляться должностными лицами таможенных органов без фактического прибытия физических лиц на таможенные посты.

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