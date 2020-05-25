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Срок временного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию продлен до 30 сентября

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200525/1030203863/Srok-vremennogo-vvoza-avtomobiley-iz-Abkhazii-v-Rossiyu-prodlen-do-30-sentyabrya.html

Владельцам таких автомобилей не нужно дополнительно обращаться в таможенный орган для заполнения пассажирской таможенной декларации или заявлений: срок будет продлен на основании ранее поданных документов.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Сроки временного ввоза на территорию России автомобилей с госномерами иностранного государства для личного пользования продлены до 30 сентября включительно, сообщает ФТС России.

Работа КПП Псоу
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Соответствующее решение Совета Евразийской экономической комиссии вступает в силу 28 мая и распространяется на временный ввоз, осуществленный с 1 марта. 

Как уточнили в Федеральной таможенной службе России, на территорию Евразийского экономического союза можно ввозить транспортное средство для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов на срок не более одного года. Для этого нужно оформить временный ввоз.

Если же автомобиль не был вывезен с территории ЕАЭС по истечение сроков временного ввоза, то на декларанта накладывается штраф, и он обязан будет оплатить таможенные пошлины и налоги.

При этом, согласно статье 268 Таможенного кодекса ЕАЭС, действуют и другие нормы, которые устанавливают случаи и обстоятельства прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

"Одним из таких обстоятельств является таможенное декларирование транспортного средства с целью вывоза из ЕАЭС не позднее шести месяцев со дня истечения срока, в течение которого временно ввезенное транспортное средство для личного пользования может временно находиться на территории ЕАЭС", - сообщили в таможенной службе.

Таким образом, по правилам, автовладелец может задекларировать свое транспортное средство для вывоза из России обратно в Абхазию в течение шести месяцев с момента истечения срока временного ввоза.

Граница по реке Псоу
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Если человека не имеет возможности вывезти машину в установленный срок, ему рекомендуется незамедлительно сообщить об этом в таможенный орган региона, где он ввез свой автомобиль. Сделать это можно и в электронном виде, и обязательно получить подтверждение о получении уведомления у таможни. 

Государственный таможенный комитет Абхазии в эфире Абхазского телевидения проинформировал граждан республики о том, что в период действия на территории России ряда ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, продление временного ввоза транспортных средств осуществляется Сочинским центральным таможенным постом сочинской таможни по улице Гагринская дом №12, улица Пластунская дом №220, улица Круизная гавань дом №4.

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