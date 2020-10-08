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Башар Асад: война в Сирии не закончена

© REUTERS / Rodi Said
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201008/1031069879/Bashar-Asad-voyna-v-Sirii-ne-zakonchena.html

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Война в Сирии не закончена, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.

"Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время. Вот, что нам кажется", - сказал Асад.

В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Запрещенная в России террористическая группировка.


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