Башар Асад: война в Сирии не закончена

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Война в Сирии не закончена, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.

"Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время. Вот, что нам кажется", - сказал Асад.

В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Запрещенная в России террористическая группировка.